Toiles d'araignées, odorat des chiens : ces animaux surpassent les humains !

Mac Lesggy part étudier les super-pouvoirs des animaux : de la toile d’araignée à l’odorat d’un chien pompier, leurs capacités vont vous étonner ! Toiles d'araignées : quand la nature défie nos ingénieurs ! Dans nos maisons ou nos jardins, on trouve des toiles d’araignées partout ! Et si vous les regardez de plus près, vous verrez que ce sont des petits bijoux d’ingénierie. « e=m6 » vous emmène en forêt les observer avec la grande spécialiste française des araignées. Vous allez découvrir que la soie d’araignée est très étudiée par les scientifiques. Leur but : s’inspirer des araignées pour développer de nouveaux matériaux ultra-résistants faits de soie artificielle. Car ce fil a des propriétés incroyables : il est plus résistant que le Kevlar qu’on utilise dans les gilets pare-balles. Odorat des chiens : leur super-pouvoir pour vous suivre à la trace ! Vous savez sûrement que les chiens ont un odorat particulièrement développé. Mais il ne sert pas qu’à trouver des croquettes. Aujourd’hui l’odorat des chiens nous est particulièrement utile : chercher des truffes, repérer des objets dangereux ou illégaux, détecter certaines maladies, retrouver des personnes disparues… Comment fonctionne ce super-sens ? Mac Lesggy va essayer de mettre à l’épreuve Raya, un berger allemand de recherche des sapeur-pompiers de Chaumont-en-Vexin (Oise). Il va arpenter les rues de la ville pendant 20 minutes. À Raya de le retrouver !