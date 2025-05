Eden Épisode 1 - Scout

Diffusé le 08/07/2021

Après un an à New York, Scout revient chez sa mère à Eden et retrouve sa meilleure amie Hedwig. Lors d’une soirée chez l'acteur Andy Dolan, Scout avoue ses sentiments à Hedwig, mais des tensions surgissent. Au matin, elles ont disparu.