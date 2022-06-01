Édition spéciale Municipales 2026 Premier tour

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À l’occasion de l’échéance démocratique majeure que représentent les élections municipales, M6 mobilise ses équipes pour offrir aux téléspectateurs une couverture exhaustive et experte des résultats électoraux. Anne-Sophie Lapix orchestrera ces soirées spéciales des 15 et 22 mars. Elles débuteront à 19:40 par une édition spéciale du JT, présentée par Ashley Chevalier, et dès 20:00, Anne-Sophie Lapix présentera en direct les résultats et estimations fournis par l’institut de référence Harris Interactive. Pour décrypter ces résultats, Anne-Sophie Lapix sera aux côtés de Pauline Buisson, Jean-Daniel Lévy, Romane Binckly et d’invités de premier plan qui apporteront leurs éclairages sur les enjeux politiques et sociétaux de ce scrutin.