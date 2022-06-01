Éducation : une question, des solutions Bien s’hydrater

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Céline s’inquiète : son enfant de 5 ans ne finit jamais ses verres d’eau à table et elle le pousse à boire. Solène Collin, diététicienne pédiatrique, rappelle à Élodie Gossuin que les enfants ressentent parfois mal la soif et qu’il faut surtout proposer l’eau régulièrement plutôt que forcer en fin de repas. Repères simples : 1-3 ans ≈ 3 verres de 25 cl/jour, 4-8 ans ≈ 5 verres, 9-11 ans ≈ 6 à 7 verres. Pour aider, elle conseille des petites gorgées toute la journée, des objets ludiques, une gourde pour chacun et des rituels familiaux.