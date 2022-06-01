Éducation : une question, des solutions

Nafissatou aimerait faire plus de sport en famille mais, sans motivation, difficile d’enfiler les baskets. Élodie Gossuin rencontre le kinésithérapeute Hemrick qui alerte : plus de 50 % des élèves de 6e ne savent pas courir 5 minutes sans s’arrêter, d’où l’importance de faire bouger les enfants, d’abord par l’exemple. Il conseille de démarrer de petites séances, d’instaurer une routine « santé » et de se motiver avec des challenges ludiques, tout en privilégiant le mouvement au quotidien : balades, vélo, jardinage ou même « missions » à la maison.