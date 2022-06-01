Éducation : une question, des solutions Handicap et bienveillance

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Diffusé le 09/04/2026

Élodie Gossuin relaie la question de Hakim. Il se demande comment répondre simplement aux questions de son enfant sur le handicap. La psychologue Lénaïg Steffens conseille des mots justes et vrais, expliqués avec précision et sans gravité, pour éviter que l’incompréhension ne devienne jugement. Et elle rappelle une règle claire : on ne critique pas, on ne se moque pas. Mieux encore, elle invite les enfants à « prendre soin de l’autre » en aidant concrètement un camarade en difficulté, pour apprendre la bienveillance dès le plus jeune âge.