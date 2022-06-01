Éducation : une question, des solutions L’addiction aux jeux vidéo

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Valérie s’inquiète : son ado passe des heures sur les jeux vidéo et elle redoute une addiction. Amélia Matar, spécialiste de l’éducation numérique, rappelle à Élodie Gossuin qu’il faut distinguer passion et dépendance et repérer les signaux : plusieurs heures quotidiennes au détriment des devoirs et des amis, irritabilité à l’arrêt. Pour prévenir, elle recommande d’analyser le contexte, de poser des règles tôt, de regarder le type de jeu et de maintenir un équilibre avec activités, sport, lecture et vie sociale.