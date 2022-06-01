Éducation : une question, des solutions Le harcèlement

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Audrey s’inquiète : elle craint que son enfant soit harcelé au collège et veut savoir comment l’aider. Élodie Gossuin rencontre Johanna Rozenblum, psychologue clinicienne. Elle invite d’abord les parents à ne pas culpabiliser et à repérer les « signaux faibles » pour ouvrir le dialogue en confiance sur le bien-être de l’enfant. En cas de suspicion sérieuse, elle recommande d’alerter l’établissement (protocole pHARe), d’appeler le 3018 et, si la situation dégénère ou que l’école ne réagit pas, de porter plainte.