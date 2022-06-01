Éducation : une question, des solutions Le petit-déjeuner

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Diffusé le 07/04/2026

Élodie Gossuin répond à Julie qui s’inquiète. Son enfant n’a jamais faim le matin : que lui donner avant l’école ? Solène Collin, diététicienne pédiatrique, rassure et conseille sans forcer : instaurer un rituel de 5 minutes, accepter le rythme de l’enfant, prévoir une collation dans le sac et viser un petit-déjeuner en trois étapes : 1 produit laitier + 1 fruit + des céréales non sucrées type pain/muesli. Et une astuce : des crêpes faites maison à congeler pour les matins pressés.