Éducation : une question, des solutions L’écologie

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Alex cherche comment rassurer son enfant, inquiet pour l’avenir de la planète, et quelles actions mettre en place en famille. Pour lui répondre, Élodie Gossuin rencontre Sanaa Saitouli, de l’association Banlieues Climat. Elle conseille de mettre des mots simples sur les peurs, de s’appuyer sur des histoires personnelles et de responsabiliser les enfants avec des « missions » concrètes. En élargissant le cercle, elle propose d’en faire de vrais ambassadeurs capables d’agir et de transmettre, jusqu’à impliquer une classe sur la protection des océans.