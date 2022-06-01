Éducation : une question, des solutions Les émotions

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Diffusé le 13/04/2026

Tao cherche comment aider son enfant qui « explose » face à ses émotions et ses frustrations. La psychologue Lénaïg Steffens rappelle la différence : la frustration, c’est quand un désir se heurte à la réalité. Elle conseille un temps calme de quelques minutes avant de reparler une fois apaisés, tout en maintenant des règles stables qui sécurisent l’enfant. Pour apprivoiser les émotions, elle invite les parents à montrer l’exemple, à enrichir le vocabulaire émotionnel au quotidien et, si besoin, à consulter un psychologue.