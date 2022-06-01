Éducation : une question, des solutions Lutter contre la désinformation

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Diffusé le 22/04/2026

David s’inquiète : son ado de 13 ans croit tout ce qu’il voit sur les réseaux, au risque de tomber dans les fake news. Élodie Gossuin rencontre Amélia Matar, spécialiste de l’éducation numérique, qui rappelle que les algorithmes enferment les jeunes dans des contenus faux, rendus viraux par les émotions, et qu’un contenu viral n’est pas forcément vrai. Sa solution : dialoguer, muscler l’esprit critique, questionner systématiquement les sources et l’intention du créateur, et s’appuyer sur les services de vérification des médias, quitte à transformer le dîner en jeu d’enquête « vrai ou faux ».