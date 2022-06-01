Éducation : une question, des solutions Partager les tâches

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Sophie veut rétablir l’équilibre à la maison : sa fille accomplit bien plus de tâches ménagères que son fils. Pour lui répondre, Élodie Gossuin rencontre Lénaïg Steffens. La psychologue recommande d’abord l’exemple des parents ainsi qu’une répartition claire selon les capacités et ce qui plaît à chacun. Elle rappelle surtout que les contraintes du quotidien font partie de l’apprentissage : accepter le « principe de réalité » aide l’enfant à grandir, à gérer la frustration… et à devenir plus libre une fois adulte.