Elementary S1 E2 - Le grand sommeil

Diffusé le 17/01/2013

Sherlock et Watson cohabitent maintenant depuis une semaine et se rendent ensemble à des réunions pour anciens drogués. Le capitaine Gregson sollicite Holmes lorsque le corps d'une femme est découvert après le cambriolage de son domicile. Sherlock prouve qu'il s'agit d'un meurtre et relie cette affaire à un autre homicide, celui du demi-frère de la victime. S'ils ignoraient le lien qui les unissait, leur père, un milliardaire récemment décédé, avait deux jumelles rapidement suspectées d'avoir voulu protéger leur héritage. Seulement, l'une a un alibi tandis que l'autre est dans le coma…