Élodie Poux - Le syndrome du papillon Élodie Poux - Le syndrome du papillon

Chargement

Diffusé le 12/03/2026

Comment passe-t-on d'animatrice périscolaire à humoriste ? À cette question, très souvent posée, Élodie Poux a voulu répondre de la plus belle des manières : avec un spectacle ! De la cour de récré à la scène, de la chrysalide au papillon, Élodie se raconte, nous raconte comment la scène a changé sa vie, dans un stand-up énergique mais toujours accompagnée d'une ribambelle de personnages plus ou moins ravagés, pour notre plus grand bonheur ! Suivez bien, Kimberley et Clitis seront sûrement cachés quelque part...