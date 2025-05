En famille En famille 19/07/24

Lire la vidéo

Diffusé le 19/07/2024

Le quotidien de la famille Le Kervelec, rythmé autour de trois générations : les grands-parents Jacques et Brigitte, leurs filles Marjorie et Roxane, et leurs petits-enfants, les ados Antoine et Chloé et les jumeaux Hugo et Diego.