En famille Des vacances bien corsées (1/2)

Lire la vidéo

Direction la Corse pour les Le Kervelec où Jacques est invité pour célébrer les cinquante ans de la construction du barrage auquel il a ardemment participé, comme jeune chef de chantier. Une occasion en or pour Brigitte et lui de revenir sur les traces de leurs jeunes années et faire enfin découvrir à tous leurs proches cette île chère à leur cœur où, en plus du barrage, ils ont décidé de construire le plus beau des édifices : une famille. Mais l’édifice en question pourrait bien se fissurer tant ces vacances en Corse vont prendre une tournure des plus inattendues…