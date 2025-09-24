En quête d'ovocytes En quête d'ovocytes

En France, depuis 4 ans, toutes les femmes entre 29 et 37 ans peuvent avoir recours à la congélation de leurs ovocytes. À la clef : ralentir la fameuse « horloge biologique » et s’offrir une chance de grossesse future. Les deux réalisatrices rencontrent celles qui se sont lancées dans le processus mais également des hommes et femmes du corps médical et du monde politique, impliqués dans l’ouverture de ce nouveau droit. Entre bras de fer politique et combat féministe mais aussi questionnement sur le désir d’enfant, ce procédé, qui pourrait être un atout dans la lutte contre la baisse de la natalité actuelle, s’apparente en réalité à un véritable parcours de la combattante.