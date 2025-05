Encore heureux Encore heureux

Diffusé le 26/12/2016

D'accord, Marie est un peu fatiguée de l'insouciance de son mari Sam, cadre sup au chômage depuis 2 ans. D'accord, elle est très tentée de se laisser séduire par ce bel inconnu qui lui fait la cour. D'accord, il y a aussi le concours de piano de sa fille... Si cet équilibre dingue et léger tient à peu près debout, un événement inattendu jette toute la famille sur un chemin encore plus fou.