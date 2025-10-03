Enquête d'action Adolescents difficiles aux USA : le scandale des écoles-prisons

Aux États-Unis, chaque année, plus de 50 000 adolescents suivent les programmes de la Troubled Teen Industry : « l'Industrie des Adolescents en Difficulté ». Ce réseau de centres de redressement privés est censé aider les jeunes dits « à problèmes », victimes d'addiction à la drogue, à l'alcool, aux jeux vidéo ou encore en décrochage scolaire. Mais les méthodes utilisées sont extrêmes, voire proches de la maltraitance : isolement, torture, humiliations en tout genre… Les « encadrants » appellent cela des « thérapies d’attaque ». Elles ont été popularisées dans les années 1960 comme alternative aux traitements psychologiques traditionnels. But affiché : reformater les corps et les esprits par la discipline et la souffrance. Bon nombre d’adolescents en ressortent brisés. Certains ne s’en remettent jamais. Leurs parents, pourtant, paient des milliers de dollars par mois pour les envoyer dans l’un de ces 10 000 centres de redressement que compte le pays. Beaucoup vont même jusqu’à hypothéquer leur maison. Les adolescents en difficulté et leurs familles qui ont désespérément besoin d'aide se retrouvent ensuite piégés. Malgré de nombreuses allégations d’abus graves et de plaintes, les établissements de la Trouble Teen Industry fonctionnent sans aucune règle, législation ni contrôle. La plupart sont encadrés par du personnel non qualifié. Aujourd’hui, les « rescapés » se mobilisent et créent un véritable mouvement de révolte. À leur tête, la célèbre héritière Paris Hilton. Elle a connu cet enfer et en parle ouvertement dans son documentaire « This Is Paris ». Visionné 76 millions de fois, son récit a libéré la parole d'autres victimes à travers tous les États-Unis, comme celle de Meredith, Logan, Kathy et Bill, d’ex-pensionnaires que nos équipes ont rencontrés. Ces dernières années, ce mouvement d’indignation a déclenché des milliers de témoignages aux USA sur les réseaux sociaux, via la création en 2020 de l’organisation UnSilenced. Tous ensemble, ils ont déclaré la guerre à cette puissante industrie.