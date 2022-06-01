Enquête d'action Agressions, violences conjugales : menace sur les villages varois

Chargement

Diffusé le 24/04/2026

Interventions en pleine bagarre, interpellation d’individus dangereux, contrôles routiers : pour les gendarmes de la compagnie de Draguignan, dans le Var, les journées sont particulièrement denses. Pour les aider dans leurs missions, la compagnie peut compter sur son PSIG-Sabre, l’un des pelotons de surveillance et d’intervention les plus entraînés de France. Tapage nocturne, rixes : le Maréchal des Logis Chef Nicolas, à la tête du PSIG, a fort à faire une fois la nuit tombée. Sur fond de détresse sociale et de consommation excessive d’alcool, la nuit est propice aux passages à l’acte. La présence des gendarmes est alors indispensable pour la sécurité des riverains. Mais ce sont surtout les violences conjugales qui les préoccupent et mobilisent les équipes. Les plaintes et les témoignages ne cessent d’augmenter. Lors d’une intervention, Imane se précipite au secours d’une femme battue qui, désespérée, menace de se suicider. Elle est montée sur un échafaudage au 3e étage d’un immeuble… Le temps presse !