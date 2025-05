Enquête d'action Alcool, excès, vols : frime et délits dans les beaux quartiers de Paris

Lire la vidéo

Diffusé le 25/04/2025

Berceau de la bourgeoisie parisienne, le 16e arrondissement se distingue par sa taille : c'est un des plus grands quartiers de Paris. La moitié de sa surface est occupée par le Bois de Boulogne. L'autre est un quartier huppé, fait d’immeubles haussmanniens et d’hôtels particuliers. En 2024, le 16e était le quatrième arrondissement de Paris le plus riche. Un terrain de jeu idéal pour les voleurs à la tire et les délinquants. À l’affût près des boutiques de luxe et des distributeurs, ils s’attaquent aux touristes comme aux accros du shopping. Quant aux cambrioleurs, ils ont une technique étonnante pour repérer les appartements qu’ils vont dévaliser : un code à partir de symboles tagués sur les façades. Grâce à la vigilance des riverains, les équipes de police dirigées par le Major Olivier luttent contre cette criminalité. La nuit, une jeunesse dorée fait la fête dans de spacieux appartements ou encore aux abords du Bois. Ces jeunes adultes terminent régulièrement aux urgences de l’Hôpital Ambroise-Paré, à Boulogne-Billancourt, la ville voisine. Au sud de l'arrondissement, le Parc des Princes accueille 45 000 supporters. Pour se garer les soirs de match, tous les coups sont permis. Les voituriers des restaurants du quartier s'adonnent alors à de petites combines. Passe-droits, sécurité, alcool et vols en tout genre : enquête sur la face cachée du 16e arrondissement de Paris.