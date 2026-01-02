Enquête d'action Alcool, rixes et contrebande : les forces de l’ordre de Charleville-Mézières sous pression

Préfecture des Ardennes, Charleville-Mézières est située à quelques kilomètres de la frontière belge. Une proximité qui encourage les trafics de marchandises illégales : contrefaçons, alcool et tabac avec plus de 600 points de passage. Avec l’augmentation du prix du paquet de cigarettes, les douaniers de Charleville-Mézières font souvent de très belles saisies de tabac de contrebande. Dans cette ancienne cité fortifiée de 45 000 habitants se déroule chaque année la fête de la bière qui attire les fêtards jusqu’au bout de la nuit. Le soir, l’alcool aidant, les esprits s’échauffent et les rixes surviennent. Dépêchée sur les lieux, la police municipale doit rétablir le calme et séparer les individus qui souhaitent en découdre. Une intervention délicate et peu courante mobilise aussi les hommes en bleu : une affaire de maltraitance animale. Des chiens présentant des signes de mauvais traitements sont enlevés à leur propriétaire, bien connu des services de police.