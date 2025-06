Enquête d'action Alerte à Lyon : immersion au cœur des urgences psychiatriques

En France, quinze millions de personnes souffriraient de troubles psychiatriques. Schizophrénie, dépression, bipolarité… Quand ces pathologies se déclarent, les services d’urgences sont le premier recours. À l’hôpital Édouard-Herriot de Lyon (Rhône), une équipe de psychiatres et d’infirmiers spécialisés accueillent 6.000 patients par an, majoritairement pour des crises psycho-sociales : des burn-outs, des addictions, des coups de folie ou des tentatives de suicide. Les cas les plus graves sont hospitalisés au Vinatier, à Bron dans la banlieue lyonnaise, le plus grand établissement psychiatrique de France après Paris. Près de 30.000 patients y sont pris en charge chaque année. À travers le quotidien de ces psychiatres et de ces infirmiers qui tentent, nuit et jour, de traiter des crises souvent d’une rare violence, nous avons suivi le parcours de soins de ces malades pas comme les autres.