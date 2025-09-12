Enquête d'action Alerte en Nouvelle-Calédonie : un territoire sous tensions

Diffusé le 12/09/2025

Alors qu’un accord « historique » vient d’être signé sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie, les tensions restent vives dans ce territoire d’outre-mer. Tout a commencé en 2024 avec une vague de violences. Incendies, pillages, tirs à balles réelles, le paradis océanien aux eaux turquoise est dévasté. Le bilan est lourd : 14 morts, des centaines de blessés, près de 2,5 milliards d'euros de dégâts et 700 entreprises détruites. La cause de ces émeutes : une réforme électorale souhaitée par Paris et que les indépendantistes kanaks rejettent. Voilà quarante ans que l’archipel situé à 17 000 km de la métropole n’avait pas connu pareils troubles, qualifiés par certains de “guerre civile”. D’un côté, les indépendantistes portent des valeurs tribales kanaks ancestrales et veulent sortir du giron français. De l’autre, les loyalistes - essentiellement des Caldoches installés depuis 250 ans et des métropolitains arrivés plus récemment - veulent que l’archipel développe son statut d’autonomie mais demeure dans la République. Sur les 270 000 habitants, plus de 10 000 ont déjà décidé de quitter l’archipel pour vivre ailleurs. Comment la Nouvelle-Calédonie va-t-elle pouvoir se reconstruire ? D’autant que des puissances étrangères alimentent le feu indépendantiste. En tête, l’Azerbaïdjan qui cherche à déstabiliser la France pour lui faire payer son soutien à son ennemi : l’Arménie. Derrière ce soutien soudain de l’Azerbaïdjan à la cause kanak, certains voient la main de Moscou. La Chine s’intéresse aussi de près à l’archipel français. Terre stratégique au cœur du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie est riche de sa zone maritime exclusive pour la pêche et elle regorge d’un minerai sur lequel lorgnent également les Chinois : le nickel, dont l’archipel possède un quart des réserves mondiales. Un potentiel énorme pour les productions d’avenir : batteries, aéronautique, aérospatiale. Enquête au cœur d’un archipel très convoité.