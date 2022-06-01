Enquête d'action Arnaques à domicile : quand les escrocs frappent à votre porte !

Chargement

Diffusé le 27/02/2026

Dans le secteur du dépannage à domicile, 64 % des sociétés contrôlées par les services de la répression des fraudes sont en infraction ! Faux dépanneurs mais pas seulement : pour tromper la vigilance de leurs victimes, ces vrais escrocs qui frappent à votre porte redoublent d’imagination… Et rien ne semble pouvoir les arrêter. La grande arnaque du moment, c’est le vol par fausse qualité. Les escrocs prétendent exercer une profession rassurante pour tromper leurs victimes et s’introduire chez elles. Ainsi, un homme déguisé en postier a dérobé les cartes bancaires d'une dizaine de personnes âgées à Annecy (Haute-Savoie). Un mode opératoire inédit qui donne du fil à retordre aux enquêteurs de police. D’autres malfaiteurs agissent à visage découvert pour voler leurs anciens clients. C’est l’histoire de ce vendeur de matelas de la région toulousaine, accusé d’avoir arnaqué des dizaines de personnes à qui il avait vendu de la literie. Il les a recontactées pour leur faire miroiter des remises imaginaires et mieux les détrousser. Jugé devant le tribunal correctionnel, il n’exprimera aucun regret. Dans l’univers de l’arnaque, il y a aussi ceux qui jouent avec la solitude affective de leurs victimes. Vous allez découvrir un Don Juan atypique : un faux prince charmant qui séduit ses proies, leur faisant croire au grand amour, avant de leur « emprunter » des milliers d’euros et de disparaître à jamais. Un « serial arnaqueur » qui se vante d’avoir fait de nombreuses victimes : elles seraient une centaine.