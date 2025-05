Enquête d'action Au cœur de l’urgence : à l’hôpital d’Argenteuil

Diffusé le 03/01/2025

Arrêts cardiaques, détresse respiratoire ou traumatisme crânien… Voici le quotidien des urgences d’Argenteuil. Avec plus de 100 000 patients par an, ce service est parmi les plus fréquentés de France. Aux urgences, le personnel est en alerte permanente. À tout moment, les soignants peuvent être confrontés à une situation de vie ou de mort. Pourtant, malgré ces conditions de travail difficiles, l’engagement de l’équipe reste intact. Catherine, chef de pôle depuis plus de dix ans, reçoit chaque jour environ 220 patients. Aux cas les plus graves se mêlent des malades qui n’ont pas réussi à obtenir un rendez-vous chez le généraliste… Avec un médecin pour 3 000 habitants, Argenteuil est un désert médical. Sur le terrain, le Service Mobile d’Urgence et de Réanimation, le SMUR, prodigue les premiers soins. En quelques minutes seulement, l’équipe intervient partout dans le Val-d’Oise, sur les situations les plus graves comme les accidents de la route ou les arrêts respiratoires. Entre moments de joie et déceptions, victoires et défaites, nous partagerons pendant plusieurs mois le quotidien de ces héros de l’urgence.