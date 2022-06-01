Enquête d'action Au cœur de l’urgence : Charleville-Mézières sous pression

Diffusé le 13/02/2026

Charleville-Mézières est au cœur d’une agglomération de 100 000 habitants située à deux pas de la frontière belge, en plein parc naturel des Ardennes. Dans une région qui souffre d’une pénurie de médecins, l’hôpital de la ville a réussi à attirer des soignants jeunes et dynamiques. Au service des urgences, 45 000 patients sont admis chaque année. La tension y est donc permanente. Entre secours aux enfants, détresse sociale et urgences vitales, « Enquête d’action » a suivi ces professionnels qui doivent déployer des trésors de douceur pour rassurer parents et enfants inquiets, et parfois affronter des situations critiques où la violence est omniprésente. Qu’ils soient infirmiers, brancardiers, aides-soignants ou médecins, les 140 membres du service médical d’urgence de Charleville-Mézières ne comptent ni leur temps ni leur énergie au service de la population.