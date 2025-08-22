Enquête d'action Camions géants et vie de famille : les défis des femmes routières

En France, seulement 4 % des chauffeurs de poids lourds sont des femmes. Le métier est victime d’une image ultra-masculine et les obstacles que rencontrent les professionnelles de la route sont nombreux : livraisons en urgence, bouchons, accidents, routes déviées ou impraticables. Une autre difficulté consiste à conjuguer la vie privée et les exigences de ce métier : horaires décalés, ne pas rentrer chez soi le soir, fatigue... Alors la vie de famille doit s’organiser malgré des absences souvent de plusieurs jours successifs. Des sacrifices difficiles à supporter au quotidien. Joëlle est conductrice de toupies à béton en Côte-d’Or. Un transport qui relève toujours de l’urgence car le béton se durcit s’il n’est pas livré dans les deux heures. Une course contre la montre qui plaît à la jeune femme mais qui est difficilement compatible avec sa casquette de maman. La tâche va se compliquer puisqu’avec sa compagne Marie-Clotilde, elle va se lancer dans une procréation médicalement assistée (PMA) pour avoir un 3e enfant. À 42 ans, Stéphanie possède une entreprise de livraison de camions avec son mari. Depuis un an, elle est tous les jours sur les routes de France et d’Europe pour livrer des remorques. Son mari étant lui aussi chauffeur routier, ce sont leurs deux filles de 13 et 18 ans qui assument les tâches quotidiennes à la maison en plus de leur vie d’ados. Une situation qui pèse lourd sur Stéphanie d’autant que les missions qui lui sont confiées sont périlleuses. La livraison d’une remorque depuis l’Italie va mettre ses nerfs à rude épreuve. Dans la Marne, les journées de Fanny sont aussi bien remplies. Une fois ses filles déposées au centre aéré, direction son entreprise de travaux agricoles pour transporter des engins de chantier. Une récente reconversion, aidée par son mari Hugo, lui aussi chauffeur. Avec lui, elle partira en convoi exceptionnel : 16 mètres de long pour 3 de large sur un terrain difficile d’accès où le risque de s’enliser est élevé. Un travail compliqué d’autant que Fanny attend un heureux événement…