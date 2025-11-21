Enquête d'action Chasse aux deux-roues : la guerre est déclarée !

Diffusé le 21/11/2025

Scooters, vélos ou trottinettes… il n’y a jamais eu autant de deux-roues en circulation dans les villes de France. Paris, Lyon ou Toulouse : le bitume est devenu une jungle urbaine qui ne fait pas le bonheur de tout le monde, et surtout pas celui des piétons. À Lyon, les pompiers de la caserne du centre-ville interviennent souvent pour des collisions impliquant des deux-roues. Car les cyclistes n’hésitent pas à prendre des libertés avec le code de la route : ils brûlent les feux, ignorent les sens interdits… Les scooters, eux, envahissent les pistes cyclables. Et de plus en plus de conducteurs empruntent les trottoirs… À Toulouse, la Police municipale a décidé de prendre les choses en main. Son mot d’ordre : verbaliser tous les contrevenants. À Paris aussi, c’est tolérance zéro : les trottinettes en libre-service, à l’origine de nombreux accidents, ont carrément été bannies en 2023. Sur le goudron, la tension monte. Des citoyens ont décidé de faire justice eux-mêmes et les altercations filmées se multiplient. Comme Alex, dont les vidéos dénonçant les incivilités sont devenues virales. Il fait même partie d’un collectif lancé à la poursuite des « cancres du bitume ».