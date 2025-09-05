Enquête d'action Chauffards et tricheurs : traque sur l’autoroute A7 !

Diffusé le 05/09/2025

Le peloton autoroutier de Salon-de-Provence est posté au croisement de l’A7 et de l’A54. Ces deux axes du Sud-Est de la France, entre Nîmes, Avignon et Marseille, sont empruntés chaque jour par des millions de conducteurs. Parmi eux, des chauffards de plus en plus jeunes et inconscients qui n’hésitent pas à bricoler leurs voitures pour les booster. Au mépris de la loi, ils défient les bolides de luxe sur l’autoroute et jouent au chat et la souris avec les forces de l’ordre. Les Gendarmes ont également fort à faire avec les automobilistes qui tentent par tous les moyens de ne pas payer au péage. Avec la crise, les fraudes se multiplient.