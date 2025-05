Enquête d'action Club échangiste, prostitution, violences : le quotidien explosif des gendarmes de Gardanne

Diffusé le 16/05/2025

Derrière ses allures de bourgade paisible, Gardanne cache une réalité explosive. À seulement 25 km de Marseille, cette ville de 20 000 habitants au cœur de la garrigue provençale connaît un quotidien bien plus mouvementé qu'il n'y paraît. Pendant plusieurs mois, les caméras d'Enquête d'Action ont suivi les 35 gendarmes qui luttent jour et nuit contre une délinquance en pleine expansion. 1 500 délits par an ! Le chiffre fait froid dans le dos pour cette petite commune qui voit défiler des drames familiaux, des escroqueries et des réseaux criminels organisés. Lors d'une opération coup de poing, les forces de l'ordre vont devoir fermer un club échangiste suite à une perquisition aux révélations troublantes. Mais le pire reste à venir... La découverte d'un corps sans vie va plonger la brigade dans une enquête aux rebondissements spectaculaires. Qui est la victime ? Que s'est-il passé ? Entre indices contradictoires et fausses pistes, les gendarmes devront faire preuve d'une ténacité sans faille. Fabrice, gendarme expérimenté, se retrouvera en première ligne face à une violente dispute conjugale où chaque mot pourrait faire basculer la situation. Un exercice de haute voltige où diplomatie rimera avec sécurité. Pendant ce temps, Brittany, la benjamine de la brigade, affrontera un tout autre fléau : l'explosion de la prostitution sur les routes de la région. Gardanne, une ville tranquille ? Détrompez-vous ! Au cœur de la Provence, l'enfer n'est jamais loin du paradis...