Enquête d'action Dans l’enfer du trafic parisien : la police contre-attaque !

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Dans Paris, pas besoin d’une course-poursuite pour frôler le drame : parfois, quelques imprudences suffisent. Sens interdit, franchissement de ligne blanche, dépassement par la gauche… un motard cumule les infractions sous les yeux de Pierre, de la compagnie motocycliste de la Préfecture de Police de Paris. La sentence sera sans appel ! Mais la traque ne se joue pas seulement sur le terrain. Dans la capitale, derrière leurs écrans, des agents surveillent la circulation grâce à plus de 1 000 caméras. Mais pour échapper à la vidéo-verbalisation, certains pensent avoir la parade : camoufler sa plaque d’immatriculation. Pierre a l’œil pour déjouer ce stratagème. Et sur l’A86, l’un des axes les plus chargés d’Île-de-France, le major Bernard s’attaque aux conduites les plus dangereuses. Pour respecter les délais infernaux qui leur sont imposés, certains chauffeurs poids lourd prennent tous les risques. Vitesse, alcool, stupéfiants : des comportements en cause dans deux accidents sur trois.