Enquête d'action Drogue, cambriolages : affaires sensibles pour les gendarmes de Libourne

Lire la vidéo

Située à 35 kilomètres de Bordeaux, la ville de Libourne séduit les visiteurs de passage avec ses vignes à perte de vue et son riche patrimoine historique. Mais ces attraits cachent des problèmes d’insécurité : la commune et ses alentours sont sous surveillance accrue des gendarmes. Les vols et les cambriolages sont les causes de la moitié de leurs interventions. Ces larcins touchent aussi bien les maisons de particuliers que les commerces et les exploitations agricoles. Enquête d’Action a suivi les militaires de la brigade locale lors d’une série d’attaques contre des domaines viticoles mais aussi dans leur lutte contre le trafic de stupéfiants, un fléau qui s’est développé dans cette région à la réputation paisible. Certains dealers ont même installé leur point de vente au beau milieu d’une place de village…