Enquête d'action Drogue et violences : les policiers municipaux de Perpignan en alerte

Lire la vidéo

Diffusé le 27/06/2025

Située entre la mer Méditerranée et les montagnes des Pyrénées, Perpignan est connue pour être une cité d’histoire et d’art. Mais c’est aussi une des villes les plus dangereuses de France. De nombreuses communautés y coexistent, et l’agglomération connaît l’un des taux de pauvreté les plus élevés de l’hexagone. Les 190 policiers interviennent régulièrement dans le quartier de Saint-Jacques, où la moitié des logements sont vides ou délabrés, et où le taux de chômage atteint des records. Lors de patrouilles, ils sont souvent confrontés à des rixes entre bandes et à des violences. En 2016, face à la menace terroriste, Perpignan a d’ailleurs été la première commune de France à équiper ses policiers municipaux d’armes automatiques, mais aussi de caméras piétons, capables de filmer en permanence leurs interventions. Les agents de la police municipale de Perpignan font également face au trafic de stupéfiants, qui s’est étendu du centre-ville aux quartiers populaires. Les policiers interviennent en particulier dans le quartier du Vernet, ancien bidonville au nord de la ville, devenu une plaque tournante du trafic de drogue. La vente de stupéfiants y a lieu en plein jour, dans une véritable supérette de la drogue.