Drogue, outrage, violence : le quotidien explosif de la police de Sarcelles

Diffusé le 10/01/2025

Elles sont encensées autant qu’elles divisent l’opinion publique : les brigades anti-criminalité (BAC) font régulièrement la une des médias. Composées de policiers en civil, elles interpellent, arme au poing, les malfaiteurs en flagrant délit. Alors qui sont vraiment ces policiers ? Comment protègent-ils la population ? Pourquoi le dialogue entre jeunes citoyens et policiers de la BAC est-il aussi difficile ? Pendant des mois, Enquête d’Action a suivi la brigade de Sarcelles, pour savoir ce qui se cache vraiment derrière le travail de ces hommes et ces femmes. Au-delà de l'action au quotidien, ces flics de rue, ainsi que leur entourage, nous livrent leur intimité et leurs états d'âme. Certains de ces policiers sont élevés au rang de héros pour avoir sauvé des vies ou empêché des braquages. Mais d'autres sont qualifiés de cow-boys. Dans ce documentaire, la parole est également donnée aux jeunes qui vivent dans des quartiers difficiles. Ils s'estiment harcelés par ces policiers de la BAC et dénoncent des contrôles trop fréquents et musclés.