Enquête d'action Feria de Nîmes : le week-end de tous les frissons

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C’est une tradition dans le Sud de la France : l’arrivée des beaux jours marque le coup d’envoi de la saison des ferias. De grandes festivités populaires qui déchaînent les passions et attirent, chaque année, plusieurs millions de visiteurs. La feria de Nîmes est l’une des plus grandes et emblématiques du pays. L’événement est autant dans les arènes, où les toréros prennent tous les risques, que dans les rues de la ville, où les propriétaires de bars créent des comptoirs à ciel ouvert. Le soir, l'alcool coule à flot et parfois les esprits s'échauffent… Gendarmes et secouristes de la Croix-Rouge veillent sur une population multipliée par 5 le temps de ce long week-end de fête.