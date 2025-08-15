Enquête d'action Filatures, arrestations : la police au secours des touristes à Paris

15/08/2025

Enquête d’Action a suivi au plus près les brigades anti-criminalité de la capitale qui traquent sans relâchent les arnaqueurs et voleurs. Ils connaissent parfaitement leurs techniques et les traquent jour et nuit pour assurer la protection des touristes. Que ce soit près des grands magasins, le long des quais de Seine ou bien même à l’aéroport dès l’arrivée des touristes, ces hommes et ces femmes des forces de l’ordre sont sur le terrain chaque jour de l’année. Entre filature et interpellations : les brigades anti-criminalité travaillent sans relâche pour veiller sur les vacanciers et ne pas écorner l’image de Paris dans le monde.