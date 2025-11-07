Enquête d'action Fraudes aux assurances : ces escrocs qui ne reculent devant rien

En France, la fraude aux assurances représente un marché colossal, plus important encore que le trafic de stupéfiants. Son coût réel est estimé à 2,5 milliards d’euros par an. Et les premiers pénalisés sont les assurés, car les pratiques frauduleuses entraînent une hausse des cotisations. Pour lutter contre ce fléau, les compagnies d’assurance font désormais appel à des enquêteurs indépendants. Nos équipes ont suivi sur le terrain ces « privés » dont la mission consiste à traquer jour et nuit les profiteurs et les confondre. Et il faut faire preuve de patience et de flair car leur imagination est sans limite ! Certains fraudeurs ne reculent devant rien. Ils inventent des agressions imaginaires, mettent en scène de faux accidents de voiture ou encore, plus incroyable, vont jusqu’à s’amputer volontairement. C’est ce que la justice a estimé dans l’affaire de ce dentiste réputé. Accusé de s’être coupé un doigt pour être reconnu invalide, ce praticien a failli toucher plusieurs millions d’euros d’indemnités de la part de ses assurances, avant d’être démasqué. Parfois, ce sont des bandes organisées qui orchestrent des escroqueries à grande échelle. C’est le cas de cette affaire dans le Sud-Ouest de la France. En enquêtant sur une série de vols de voitures suspects, un immense trafic international de voitures a été démantelé. Nous avons suivi l’agent d’assurances jusque dans les pays de l’Est pour mettre à jour l’arnaque.