Enquête d'action Gardes du corps de la République : l'impitoyable stage de sélection

Lire la vidéo

Diffusé le 11/03/2022

Enquête d’action vous propose une immersion exceptionnelle au cœur de l’impitoyable stage de sélection d’un corps d’élite de la gendarmerie française : les TEASS (les Techniciens en Escorte d’Autorité et Sécurisation de Site). Pendant 6 semaines, nous avons suivi le parcours de 13 militaires aguerris qui rêvent de partir au bout du monde pour assurer la protection des ambassadeurs de France. Parmi eux, Dimitri, ancien légionnaire et militaire ayant aussi servi dans l’armée russe. Déterminé et surtout très expérimenté, le stage lui réserve malgré tout de mauvaises surprises… Florent, un colosse de 1,95 m et de 110 kg, a tout de la carrure d’un garde du corps. Pourtant, son physique d’athlète est loin d’être suffisant pour réussir ce stage. Pour faire partie du groupe très fermé des gardes du corps de la République, ils seront examinés par des instructeurs du GIGN sans merci, qui n’hésiteront pas à pousser les stagiaires militaires dans leurs derniers retranchements. Notamment lors d’un exercice de nuit où les gendarmes passeront presque 2 heures dans une rivière où l’eau ne dépasse pas les 5 degrés et devront, par la suite, parcourir 18 kms au pas de course pour rentrer à la caserne… Pendant la totalité du stage, l’erreur ne sera pas une option car ceux qui flancheront seront éliminés d’office.