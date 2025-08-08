Enquête d'action Gendarmes de campagne : affaires sensibles au pied des Vosges

Au pied du massif des Vosges, la Haute-Saône. Un département rural où les jours s’écoulent paisiblement… Mais dans ces paysages verdoyants, les gendarmes locaux sont parfois confrontés à des enquêtes qui leur donnent bien du fil à retordre : vols, braquages ou encore mort suspecte ! Avec eux, vous découvrirez également que les drogues dures, comme la cocaïne et l’héroïne, débarquent en force dans nos campagnes. La brigade de recherche de Lure devra démanteler un vaste trafic de stupéfiants impliquant des dizaines de personnes et générant chaque jour des milliers d’euros.