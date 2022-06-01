Enquête d'action Gendarmes de Cannes : vols, accidents et faux billets

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Diffusé le 22/05/2026

On dit que l’argent n’a pas d’odeur. Mais pas pour Bruce, le chien spécialisé dans la détection d’argent liquide de la brigade de gendarmerie de Cannes. Grâce à lui, ils vont trouver 15 000 euros de billets dissimulés dans le sommier d’un lit pendant une perquisition. L’homme interpellé avait attiré l’attention des gendarmes alors qu’il tentait d’écouler de faux billets de 50 euros. La nuit aussi, les gendarmes ne savent plus où donner de la tête. Lors des soirées électro géantes organisées sur la plage, les sauveteurs doivent porter secours à des baigneurs ivres. Sur les routes, les contrôles mettent au jour des automobilistes cumulant alcool, cannabis et méthamphétamines, un cocktail explosif. À Mougins, dans l’arrière-pays, les somptueuses propriétés de milliardaires comptent parmi les cibles privilégiées des cambrioleurs. Après un vol commis dans l’une de ces villas, Myriam engage une enquête de longue haleine. Ses seuls indices : une coque de téléphone abandonnée et des images de vidéosurveillance. Grâce aux analyses ADN, une opération d'envergure est lancée pour interpeller les voleurs. Trafics, accrochages ou cambriolages de villas : immersion avec les gendarmes qui veillent sur ce paradis de la jet-set et des touristes fortunés.