Enquête d'action Gendarmes de choc : interventions à haut risque dans l’Essonne !

Diffusé le 04/04/2025

Depuis les attentats de 2015, la Gendarmerie a renforcé son dispositif en cas d’attaque terroriste. Désormais, elle peut compter sur des PSIG classés « Sabre » : des unités suréquipées et surentraînées, capables d’arriver sur les lieux dans les 20 minutes qui suivent l'alerte. Enquête d’Action a suivi le Peloton de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie basé à Palaiseau, une commune de l’Essonne à une vingtaine de kilomètres de Paris. Vous accompagnerez ses hommes sur une mission qu’ils redoutent particulièrement : la sécurisation d’un festival de musique réunissant des stars internationales et plus de 100 000 spectateurs. S’ils doivent être toujours préparés au pire, ces gendarmes de choc sont également mobilisés lors de l’interpellation de suspects considérés comme potentiellement armés et dangereux : voleurs, trafiquants ou encore proxénètes présumés. La nuit, en patrouille, ils sont en première ligne pour traquer le flagrant délit et intervenir en cas de débordements.