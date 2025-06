Enquête d'action Gendarmes de Corse : des renforts pour l’été

Diffusé le 28/06/2024

Mer, plage et soleil font de la Corse l’une des destinations de vacances préférées des Français. Chaque été, des centaines de milliers de touristes débarquent, multipliant la population de l’Île de Beauté par deux ! Pour veiller à leur sécurité, des gendarmes font également le voyage : des escadrons spéciaux en provenance de métropole qui viennent prêter main forte à leurs collègues locaux pendant cette période sensible. Avec ses 1 000 kilomètres de côtes, la Corse regorge de plages de sable fin qui attirent les touristes mais pas seulement... Les pickpockets affluent également et sévissent quand les vacanciers se prélassent au soleil. Les gendarmes sont également confrontés à l’insouciance des estivants, notamment en mer. Plaisanciers d’un jour, de nombreux touristes ignorent complètement que, sur l’eau aussi, il y a des règles. À bord de leurs puissantes embarcations, les hommes de la brigade nautique sont là pour les rappeler à l’ordre. La nuit, le PSIG, le Peloton de surveillance et d'intervention de la Gendarmerie, entre en action. Fêtards éméchés, vacanciers agressés : lors des situations les plus périlleuses, ces hommes surentraînés sont en première ligne.