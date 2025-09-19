Enquête d'action Gendarmes de Grenoble : interventions musclées contre les trafiquants

Diffusé le 19/09/2025

Depuis quelques années, Grenoble, cité de plus de 150 000 habitants au cœur des Alpes, fait la une des journaux. Située à proximité des autoroutes qui filent vers l’Italie, la Suisse et la Méditerranée, Grenoble est devenue une plaque tournante du trafic de stupéfiants. Pour lutter contre ce commerce illicite et la détention d’armes, les gendarmes du PSIG sont en première ligne. Surveillance de braqueurs prêts à tout, interventions à hauts risques, courses-poursuites qui finissent mal… Immersion aux côtés de ce peloton d’intervention, lourdement équipé et spécialisé dans les opérations musclées, qui assure la sécurité des enquêteurs grenoblois.