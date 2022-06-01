Enquête d'action Gendarmes de l’autoroute du Soleil : fous du volant, fêtards et fraudeurs

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Diffusé le 29/05/2026

Au péage de Lançon-Provence, les gendarmes de l’autoroute du Soleil traquent les « fraudeurs de barrières », à l’image de cette camionnette qui a forcé 39 passages, soit un préjudice de près de 5 000 euros ! Dans le viseur des gendarmes également : les conducteurs au pied trop lourd sur l’accélérateur, comme cet automobiliste espagnol au volant d’une Porsche, flashé à 184 km/h, ou ce motard intercepté à la vitesse vertigineuse de… 215 km/h ! Mais sur l’autoroute, les gendarmes doivent aussi faire face à des situations imprévisibles. Un chien errant zigzague dangereusement au beau milieu des voies. Un choc avec les véhicules lancés à vive allure pourrait entraîner des conséquences dramatiques. Un jeu de cache-cache périlleux s’engage alors avec les militaires. Lors des départs en vacances, les véhicules en surcharge font l’objet de contrôles drastiques. Distance de freinage allongée, mauvaise tenue de route, risque pour les pneus ou le moteur : certains conducteurs doivent abandonner une partie de leur cargaison.