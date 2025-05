Enquête d'action Gendarmes de Loire-Atlantique : pas de quartier pour les délinquants

Diffusé le 25/10/2024

Réputée pour sa qualité de vie et son attractivité, Nantes connait une augmentation démographique sans précédent. Une hausse de la population accompagnée d’une explosion de la délinquance. Pour répondre à la menace, la compagnie de gendarmerie de Rezé, au sud de Nantes, est dotée d’un Peloton de Surveillance et d’Intervention (PSIG). Une unité d’élite mobilisée pour des interventions musclées. À sa tête, le major Marco, gendarme chevronné. Avec ses équipes, il s’entraine sans relâche en vue d’opérations liées à des forcenés armés. Chaque année, ces gendarmes surentraînés mettent hors d’état de nuire une dizaine de personnes prêtes à tout mais surtout capables du pire. La compagnie de Rezé comptabilise un des plus forts taux de criminalité en France. Entre cambriolages, disparitions inquiétantes et violences conjugales, les gendarmes de Loire-Atlantique sont sur tous les fronts pour arrêter les malfaiteurs et porter assistance aux victimes.