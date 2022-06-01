Enquête d'action Gendarmes normands : pas de répit pour le peloton d’intervention de Rouen !

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Du littoral au bocage, la Normandie semble à première vue bien tranquille. Pourtant, les 4 000 gendarmes ne savent jamais à quoi s’attendre. Comme ce jour où les hommes du peloton d’intervention de Rouen doivent arrêter un voleur de voiture à son domicile avant qu’il ne fasse disparaitre les preuves. Et pour cause : à leur arrivée, les fausses plaques d’immatriculation ont déjà été posées sur les véhicules. La consommation d’alcool est un fléau sur les routes. Certains conducteurs imprudents préfèrent prendre la fuite plutôt que de souffler dans l’éthylomètre. Ce samedi soir, les gendarmes se lancent dans une course-poursuite à 130km/h sur des routes de campagne ! Vitesse, « stop » grillés… le chauffard prend tous les risques pour une simple soirée trop arrosée. Dans la région, le nombre de victimes de violences intrafamiliales a fortement augmenté : +16% depuis 2016. Dans le département de l’Eure, particulièrement touché, les gendarmes font face à un homme retranché chez lui après avoir frappé sa femme et ses enfants. La découverte d’armes et de munitions, possédées en toute illégalité, va aggraver une situation déjà très tendue.