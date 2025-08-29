Enquête d'action Gorges du Verdon : missions périlleuses pour les gendarmes

Nous vous embarquons dans le plus beau canyon d’Europe : les gorges du Verdon. Situées à la frontière du Var et des Alpes-de-Haute-Provence, ses falaises, qui s’élèvent parfois jusqu’à 700m d’altitude, offrent des panoramas époustouflants ! L’endroit se prête à de nombreux loisirs aquatiques et ses 70 sentiers balisés font le bonheur des randonneurs. Mais les touristes ne sont pas toujours conscients des risques qu’ils encourent dans cette nature sauvage. Alors chaque été, gendarmes et secouristes renforcent leurs effectifs et multiplient les interventions. De la blessure grave à la simple chute, ces secours spécialisés sont prêts à intervenir 24h/24, 7j/7 à flanc de montagne ou au fond d’un canyon et par tous les temps ! Vous verrez aussi comment le commandant Pons et ses équipes de la gendarmerie de Castellane font face à tous les dangers qui persistent sur les routes du Verdon. L’alcoolémie au volant et les excès de vitesse sont de vrais fléaux sur les routes étroites et sinueuses du parc national. Entre vie de caserne et interventions périlleuses, immersion dans les gorges du Verdon comme vous ne les avez jamais vues.