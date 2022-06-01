Enquête d'action Haute montagne : la formation musclée des gendarmes

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Diffusé le 07/06/2024

C’est le concours de leur vie : celui du PGHM, le Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne. Considéré comme unité d’élite de la gendarmerie, seuls les plus aguerris franchiront les portes de ce peloton. Leur mission : sauver des vies dans des zones montagneuses souvent inaccessibles. Sans les hommes du PGHM, certaines randonnées pourraient tourner au drame. Enquête d’action a suivi, pendant 5 semaines, les 23 candidats de cette sélection impitoyable où moins d’une dizaine seront admis. Tous gendarmes et spécialistes de la montagne, ils possèdent une condition physique exceptionnelle. Parmi les postulants, Amandine est la seule femme à passer les tests cette année. En intégrant le peloton, elle réaliserait son rêve. Yannick et Xavier, les deux collègues d’escadron, enchaînent les entraînements pour décrocher le précieux sésame. Pour Yannick, c’est la deuxième fois qu’il se présente au concours : c’est l’année de la dernière chance. Pour réussir, ils mettront leurs vies personnelles entre parenthèses. Youri, quant à lui, est né dans une famille de montagnards. Pour honorer la mémoire de son père, décédé des suites d’une avalanche, il redoublera d’efforts pour être admis. Lors de cette sélection impitoyable, les futures recrues devront montrer leur parfaite maîtrise en escalade, ski alpin, course d’orientation ou test psychotechnique. Des mois d'efforts et de sacrifices qui vont s'envoler en quelques minutes, le jour de l'annonce des résultats. Il y aura des heureux mais surtout des déçus et pour certains, un rêve qui disparaît.